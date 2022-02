Wang Yi, discorso sul 50esimo anniversario del rilascio del “Comunicato di Shanghai”

Share this with Close

Il 28 febbraio, il consigliere di Stato e ministro cinese degli Esteri, Wang Yi, ha tenuto un discorso in collegamento video durante la Riunione commemorativa del 50esimo anniversario del rilascio del “Comunicato di Shanghai”.

Wang Yi ha affermato che nel 1971 gli Stati Uniti hanno avvertito alla Cina di essere disposti a perseguire nuovi principi sulla questione di Taiwan, incluso il riconoscimento da parte degli Stati Uniti che esiste una sola Cina al mondo e che Taiwan ne fa parte. Durante la sua visita in Cina nel 1972, l’allora presidente statunitense, Richard Nixon, confermò tali principi all’allora premier cinese, Zhou Enlai. Così è nato il “Comunicato di Shanghai”. Nel “Comunicato dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche” emesso dalla Cina e dagli Stati Uniti nel 1978, gli Stati Uniti hanno dichiarato di riconoscere che al mondo esiste una sola Cina, il governo della Repubblica popolare cinese è l’unico suo governo legittimo, e Taiwan ne fa parte. Nel 1982 le due parti hanno firmato il “Comunicato del 17 agosto”, in cui gli Stati Uniti hanno promesso di non avere alcuna intenzione di violare la sovranità e l’integrità territoriale della Cina, di interferire nei suoi affari interni e di attuare politiche di “due Cine” o “una Cina , una Taiwan”. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti hanno inoltre solennemente dichiarato di non cercare di attuare a lungo termine una politica di vendita di armi a Taiwan, di ridurre gradualmente tali vendite e di risolvere finalmente tale questione dopo un certo periodo di tempo.

Wang Yi ha affermato che aderire in modo accurato allo spirito del “Comunicato di Shanghai” sarà d’aiuto a chiarire perché nelle relazioni Cina-Usa le divergenze sono state sciolte e gli ostacoli superati, e capire come tali relazioni possano andare avanti. Le relazioni bilaterali possono essere costruite solo sul consenso raggiunto dai due paesi, ovvero i tre comunicati congiunti Cina-USA. Gli Stati Uniti devono tornare al significato originale del principio di Una sola Cina e fermare qualsiasi dichiarazione e qualsiasi azione che interferisca negli affari interni della Cina. Solo in questo modo si potrà davvero mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e mantenere la situazione generale delle relazioni Cina-USA.

Wang Yi ha inoltre sottolineato come nel “Comunicato di Shanghai” la Cina e gli Stati Uniti abbiano dichiarato congiuntamente che nessuna delle due parti può cercare l’egemonia nella regione dell’Asia-Pacifico. Tale articolo è ancor’oggi significativo. La Cina non ha cercato e non cercherà in alcun modo l’egemonia. Anche gli Stati Uniti dovrebbero fare lo stesso.