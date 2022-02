Cina: 1000 musei scientifici e tecnologici

Share this with Close

Il primo giorno dell'anno della Tigre il Museo della Scienza e della Tecnologia, il Museo della Natura e il Planetario a Shanghai sono stati visitati da 18,000 turisti; il Museo della Scienza e della Tecnologia di Chongqing ha aperto per 4 giorni durante le vacanze della Festa di Primavera, ricevendo 21,296 visitatori, di cui quasi la metà, il 47,6%; per la precisione, erano minorenni. Dal secondo al sesto giorno del nuovo anno lunare, la sala espositiva e i cinema del Guangdong Science Center hanno accolto più di 75,000 spettatori... I luoghi di divulgazione scientifica sono diventati per i cittadini una popolare meta di viaggio durante le vacanze della Festa di Primavera.

Come sfruttare al massimo la funzione divulgativa dei musei, da quelli scientifici e tecnologici a quelli di ogni altro tipo, e delle basi di educazione scientifica popolare, migliorando l'alfabetizzazione scientifica degli adolescenti è una delle questioni più importanti dell’attuale approccio cinese alla divulgazione scientifica.

Yan Weiguo, vicepresidente esecutivo della Società Astronomica cittadina e capo insegnante di scuola media a Tianjin, ritiene che i musei e le varie basi di educazione scientifica popolare possano stimolare la curiosità e l'immaginazione degli adolescenti, migliorando il loro interesse verso la scienza, la loro consapevolezza e la loro capacità di innovazione, e aiutandoli a coltivare il proprio potenziale scientifico al fine di accelerare la costruzione di un Paese potente nella scienza e nella tecnologia, gettando solide basi per la formazione di talenti.

La crescita dei musei scientifici e tecnologici in Cina è posteriore a quella avvenuta nei paesi sviluppati, ma ha visto uno sviluppo molto rapido negli ultimi anni. Nel 2020 il numero di tali musei in Cina ha raggiunto i 1000, per una superficie totale costruita di 5,265 milioni di metri quadrati. Secondo le statistiche, nel 2019 il numero di visitatori di tali musei ha raggiunto i 75 milioni, con una crescita di ben 5,07 milioni, il 7,28% in più rispetto al 2018.

Xia Qiuyu, vicepresidente dell'Associazione di Tianjin per la scienza e la tecnologia, ha detto che i giovani acquisiscono una comprensione intuitiva del mondo attraverso la pratica, l'osservazione e la scoperta; provare, esplorare e pensare in prima persona per arrivare a giudizi accurati sulle leggi naturali; allo stesso tempo, mostre interattive che incoraggino l'apprendimento autonomo rendono gli adolescenti anche più sicuri; un ambiente di apprendimento senza restrizioni di pensiero rende gli adolescenti più creativi e fantasiosi, li guida ad accettare le sfide, sfruttare il loro potenziale e coltivare la loro competitività.

Xia Qiuyu spera che un sistema efficace di educazione e comunicazione scientifica possa essere implementato il prima possibile in tutta la società, in modo che i giovani possano godere della bellezza della scienza e sperimentare la gioia dell'innovazione nel giardino della scienza, diventando membri attivi di una nuova generazione dotata di un'alta alfabetizzazione scientifica.