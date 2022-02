Olimpiadi invernali di Beijing aumentano il morale e alleviano temporaneamente le preoccupazioni per l'epidemia e l'economia

Share this with Close

Secondo quanto riferito il 9 febbraio da Reuters, sebbene il tasso di crescita del PIL cinese abbia raggiunto l'obiettivo previsto lo scorso anno, è una realtà indiscutibile che la pressione al ribasso sull'economia cinese è enorme a causa del ripetersi dell’epidemia di coronavirus, del constesto esterno non amichevole e delle preoccupazioni sulla sicurezza delle filiere industriali. In un'atmosfera grigia, le Olimpiadi invernali di Beijing, che sono in pieno svolgimento, diventeranno senza dubbio una buona medicina per alleviare il nervosismo delle persone per le preoccupazioni economiche ed epidemiche.



Le Olimpiadi invernali di Beijing, che si sono aperte il 4 febbraio in concomitanza con la tradizionale festa di Primavera della Cina, ma a Pechino l’incidenza dell'epidemia è rimasta alta. Con lo svolgimento delle Olimpiadi invernali, l'attenzione all'evento ha alleviato ovviamente le emozioni delle persone che erano preoccupate profondamente per l'epidemia e per il loro sostentamento.

Più di 30 leader stranieri si sono recati a Beijing per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali lo scorso venerdì. Oltre al primo incontro offline tra i capi di stato cinese e russo in più due anni e a una dichiarazione congiunta tra i due paesi, il presidente cinese Xi Jinping ha anche incontrato i leader di diversi paesi e Beijing ha guadagnato un punto extra per la sua diplomazia con l'apertura delle Olimpiadi invernali affrontando l’escalation della tensione tra Cina e Stati Uniti.