Xi Jinping firma l’ordine per l'emanazione del "Regolamento sulla gestione del test e della valutazione di equipaggiamenti militari"

Recentemente, il presidente della Commissione militare centrale cinese, Xi Jinping, ha firmato l'ordine per l'emanazione del "Regolamento sulla gestione del test e della valutazione di equipaggiamenti militari", che entrerà in vigore il 10 febbraio 2022.

Il "Regolamento" aderisce alla guida del pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, implementando in modo completo il Pensiero di Xi Jinping sull’ammodernamento dell'esercito e sulla politica strategica militare per la nuova era e concentrandosi sull'adempimento efficace della missione e dei compiti dell'esercito nella nuova era. Si tratta di un regolamento di base per la gestione del test e della valutazione di equipaggiamenti militari.