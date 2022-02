Cina: dichiarazione in risposta all’”America COMPETES Act of 2022" degli Stati Uniti

Share this with Close

L'8 febbraio la Commissione per gli affari esteri dell'Assemblea nazionale del popolo cinese ha rilasciato una dichiarazione in risposta all'approvazione dell'"America COMPETES Act of 2022" da parte della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Qui di seguito il testo completo:

L’America COMPETES Act of 2022 recentemente approvato dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti è pieno di mentalità da guerra fredda e di pregiudizi ideologici, denigra il percorso di sviluppo della Cina e le sue politiche interne ed estere, incita alla competizione strategica con la Cina e interferisce nei suoi affari interni attraverso le questioni relative a Taiwan, al Xinjiang, al Tibet e a Hong Kong. Nel merito, l’Assemblea nazionale del popolo cinese esprime forte insoddisfazione e ferma opposizione.

Tale atto dovrebbe migliorare la competitività americana, ma mira in realtà a contenere e sopprimere l'innovazione e lo sviluppo della Cina, mantenendo l'egemonia globale dell'America.

Le modalità con cui gli Stati Uniti intendono migliorare la propria competitività è un loro affare interno, ma la pratica di utilizzare la Cina come un concorrente strategico non farà altro che indebolire la fiducia reciproca tra i due Paesi, minare seriamente la cooperazione bilaterale nei settori dell'economia, del commercio, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, nonché danneggiare gli stessi interessi degli Stati Uniti. .

Le disposizioni relative a Taiwan violano gravemente il principio di una sola Cina e i tre comunicati congiunti sino-americani. Le questioni relative al Xinjiang, al Tibet e a Hong Kong sono affari esclusivamente interni della Cina che non possono in alcun modo essere soggetti a interferenze straniere. La Cina risponderà risolutamente e con forza a qualsiasi tentativo di interferire nei suoi affari interni o di danneggiare i propri interessi.

Per la Cina e gli Stati Uniti, sono il rispetto reciproco, la coesistenza pacifica e la cooperazione vantaggiosa il modo più corretto di convivere nella nuova era. Esortiamo con forza il Congresso degli Stati Uniti a guardare allo sviluppo della Cina in modo obiettivo e razionale, a interrompere immediatamente l'avanzamento dell’atto e a intraprendere azioni concrete per salvaguardare la situazione complessiva delle relazioni bilaterali.