CGTN, in onda il programma “Parlamentari del mondo per le Olimpiadi Invernali di Beijing”

Il 29 gennaio è stato trasmesso in simultanea in Cina e all’estero lo speciale di CGTN “Parlamentari del mondo per le Olimpiadi Invernali di Beijing”. Si tratta di una parte della serie di attività della prima edizione del Forum Globale di Innovazione dei Media lanciato da CMG.

Nel corso del forum, oltre 30 parlamentari provenienti da una ventina di paesi dei cinque continenti hanno espresso le proprie opinioni intorno al tema “la bellezza delle Olimpiadi Invernali, lo spirito degli esseri umani”. I parlamentari hanno rivolto un appello contro la politicizzazione delle Olimpiadi e hanno dato una valutazione positiva alle Olimpiadi Invernali di Beijing, per la speranza e la coesione da esse portate, augurando quindi un pieno successo ai Giochi.

Shen Haixiong, vice direttore del Dipartimento della Comunicazione del Comitato Centrale del PCC, presidente e capo redattore di China Media Group ha pronunciato al forum un discorso, nel quale ha affermato che le Olimpiadi Invernali di Beijing sono portatrici delle migliori speranze degli esseri umani per la pace e il perseguimento dell’eccellenza, “abbiamo più che mai bisogno di unità”, ha detto Shen Haixiong, aggiungendo che il CMG approfondirà la cooperazione con i media di tutto il mondo e lavorerà insieme con essi per creare un palcoscenico puro per la leale competizione degli atleti di tutto il mondo attraverso reportage oggettivi, reali e puntuali.

Nel corso del forum, un membro della Camera dei Deputati italiana ha affermato che le Olimpiadi Invernali di Beijing hanno fornito la preziosa opportunità di unire i popoli di tutto il mondo valorizzando insieme lo spirito olimpico.