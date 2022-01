Xi Jinping visita i cittadini comuni nello Shanxi prima della Festa di Primavera

Share this with Close

Nel periodo che precede la Festa di Primavera il segretario generale del PCC, Xi Jinping, si è recato nella provincia dello Shanxi per un viaggio di ispezione. Il pomeriggio del 26 gennaio egli si è recato nel villaggio di Fengnanyuan di Huozhou, e nel villagio di Duan, nella contea di Panxi. Egli è entrato nelle case degli abitanti locali per rendersi conto di persona della situazione della ricostruzione dello Shanxi dopo le recenti calamità, e della nuova semina tardiva in autunno e inverno, per assicurarsi che il popolo possa passare un inverno al caldo. Egli ha anche appreso la situazione sui risultati di consolidamento e sviluppare i frutti della lotta contro la povertà, e la continua promozione della ripresa dell’economia rurale.