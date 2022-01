Xi Jinping invia lettera di congratulazioni al “48 Group Club”

Share this with Close

Il 26 gennaio, il capo di Stato cinese, Xi Jinping, ha inviato una lettera di congratulazioni al “48 Group Club” per l’attività celebrativa “Icebreaker” - in occasione della Festa di Primavera 2022 - coorganizzata dal Consiglio di commercio Cina-Regno Unito e dalla Camera di commercio cinese in Gran Bretagna.

Xi Jinping ha ricordato che negli anni ’50, il signor Jack Perry insieme ad altri imprenditori britannici hanno effettuato un “viaggio rompighiaccio” per eliminare gli ostacoli del commercio occidentale con la Cina. Quest’anno ricorre il 50esimo anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche a livello di ambasciatori tra Cina e Regno Unito. Guardando al passato, la Cina non dimenticherà mai la vecchia generazione di personalità amichevoli che hanno offerto un contributo storico allo sviluppo delle relazioni tra Cina e Gran Bretagna. Il capo di Stato cinese ha auspicato che in futuro le personalità e i rappresentanti del mondo commerciale dei due paesi persisteranno in questo spirito, continueranno ad espandere le cooperazioni di mutuo beneficio, arricchiranno la connotazione dell’amicizia tra le due parti a maggiore beneficio dei loro paesi e dei loro popoli.