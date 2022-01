Ministero del Commercio cinese: protesta alle sanzioni Usa su 3 aziende cinesi

Share this with Close

Rispondendo ad una domanda sull’impostazione da parte degli Stati Uniti di sanzioni nei confronti delle 3 aziende cinesi fra cui l’Istituto di ricerca n.1 della China Aerospace Science and Technology Corporation, con la scusa di contrastare la proliferazione della tecnologia missilistica, il portavoce del Minsitero del Commercio cinese ha sottolineato che la Cina ha sempre adempito rigorosamente l’impegno internazionale in materia di non proliferazione. Con le acccuse infondate, gli Stati Uniti hanno arbitrariamente represso e sanzionato le aziende cinesi, il che ha danneggiato gravemente gli interessi delle imprese di entrambe le parti, nonché l’ordine normale dell’economia e del commercio internazionale e minacciato anche la sicurezza e la stabilità delle filiere industriali e di approvvigionamento globali, ed è sfavorevole alla ripresa e allo sviluppo dell’economia mondiale.

Il portavoce ha chiesto agli Usa di correggere immediatamente le loro decisioni errate, sottolineando che la Cina adotterà le misure necessarie per difendere risolutamente i diritti e gli interessi legittimi delle imprese cinesi.