Beijing 2022: il presidente della 76ᵃ Assemblea Generale dell’Onu parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali e alla staffetta della torcia

Il 21 gennaio, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha presieduto una conferenza stampa di routine nella quale ha affermato che la parte cinese accoglie con favore la partecipazione di Abdulla Shahid, presidente della 76ᵃ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di Beijing come tedoforo. Shahid ha già espresso molte volte il suo fermo sostegno alle Olimpiadi Invernali di Beijing, egli ritiene che questo grande evento sportivo avrà grande successo, mostrerà il progresso della scienza e della tecnologia umana, il lato migliore della Cina e il lato migliore di tutta l'umanità.

Zhao Lijian ha affermato che recentemente, diverse organizzazioni internazionali tra cui le Nazioni Unite e il Comitato Olimpico Internazionale e persone provenienti da molti paesi in tutto il mondo hanno espresso il loro sostegno e buone aspettative nei confronti dei Giochi Olimpici Invernali di Beijing, si sono opposte alla politicizzazione dello sport e hanno espresso pienamente il desiderio comune affinché la comunità internazionale "avanzi insieme verso il futuro". Il sipario delle Olimpiadi Invernali di Beijing sta per aprirsi. La Cina è fiduciosa di poter lavorare con tutte le parti per mettere in pratica lo spirito olimpico di "più unità" e presentare al mondo un evento olimpico semplice, sicuro e meraviglioso.