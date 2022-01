Southern Theatre Command: ‘forze aeree e marittime per rintracciare e scacciare le navi statunitensi nelle acque territoriali di Xisha’

Share this with Close

Il colonnello dell’aeronautica militare e portavoce del Southern Theatre Command Tian Junli ha reso noto che, il 20 gennaio, il cacciatorpediniere USS Benford è entrato illegalmente nelle acque territoriali cinesi di Xisha senza l’approvazione del governo cinese. Il Southern Theatre Command dell’Esercito Popolare di Liberazione ha organizzato forze navali e aeree per seguire la nave, monitorarne i movimenti e intimarle di lasciare la zona. Le azioni della parte statunitense hanno gravemente violato la sovranità e la sicurezza della Cina; questa rappresenta un’altra solida prova della politica egemonica degli Stati Uniti che cercano di militarizzare il Mar Cinese Meridionale. La Cina chiede formalmente alla controparte di interrompere queste azioni provocatorie altrimenti subirà gravi e impreviste conseguenze. Il portavoce ha aggiunto che il Southern Theatre Command è sempre in allerta e intraprenderà azioni risolute per difendere la sovranità nazionale, la sicurezza, la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale.