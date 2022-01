Cina: ‘evitare l’aumento dei dazi doganali è in linea con gli interessi fondamentali di Cina e Usa’

Share this with Close

Durante la conferenza stampa di routine del Ministero del Commercio cinese, un giornalista ha rivolto una domanda relativa alle esternazioni del presidente americano Biden secondo cui non è ancora il momento per cancellare l’aumento dei dazi doganali imposto da Trump. In merito, il portavoce del Ministero del Commercio, Shu Jueting, ha ribadito la posizione della Cina, secondo cui evitare l’aumento dei dazi doganali - in modo particolare nell’attuale contesto di crescita dell’inflazione – è favorevole alla Cina, agli Usa e al mondo poiché è in linea con gli interessi fondamentali dei consumatori e dei produttori dei due Paesi e favorirà la ripresa dell’economia mondiale.