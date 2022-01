Pubblicata la "Raccolta dei resoconti sul patrimonio delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Beijing 2022"

Share this with Close

Il 19 gennaio 2022, la Commissione organizzatrice delle Olimpiadi Invernali di Beijing ha pubblicato la "Raccolta dei resoconti sul patrimonio delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Beijing 2022", suddivisa in sette argomenti: sport, economia, società, cultura, ambiente, città e sviluppo regionale.



Il rapporto sul patrimonio sportivo introduce principalmente gli importanti risultati del patrimonio sportivo delle Olimpiadi invernali di Beijing in sette differenti aspetti, tra cui il pubblico, i giovani e gli sport su ghiaccio e neve per disabili a partire dal successo della candidatura della capitale cinese il 31 luglio 2015. Il rapporto sul patrimonio economico si concentra sui risultati del patrimonio ottenuti in tre settori: industria del ghiaccio e della neve, scienza e tecnologia delle Olimpiadi Invernali e sviluppo del mercato. Il rapporto sul patrimonio culturale si concentra sugli importanti risultati del patrimonio culturale nelle infrastrutture culturali, sulle attività culturali, sui prodotti culturali, sulla divulgazione culturale e su altri aspetti delle Olimpiadi Invernali negli ultimi sei anni della preparazione delle Olimpiadi Invernali di Beijing.