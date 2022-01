Qiushi pubblichrà l’articolo di Xi Jinping intitolato “potenziare, ottimizzare e allargare la dimensione dell’economia digitale cinese”

Share this with Close

Sul numero 2 di quest’anno della rivista “Qiushi”, che uscirà il 16 gennaio, sarà pubblicato un articolo di Xi Jinping, segretario generale del Comitato Ccentrale del PCC, capo di Stato e presidente della Commissione militare centrale. L’articolo si intitola “potenziare, ottimizzare e allargare la dimensione dell’economia digitale del nostro paese”.

Nell’articolo si sottolinea che bisogna pianificare il futuro prendendo in considerazione il quadro generale della strategia per la grande rinascita della nazione cinese e i profondi cambiamenti mai visti da un secolo, le condizioni interne ed esterne, nonché lo sviluppo e la sicurezza. Occorre valorizzare i vantaggi di dati enormi e ricchi scenari d’applicazione per promuovere la fusione approfondita delle tecnologie digitali e l’economia reale, iniettare energia alle industrie tradizionali per la loro transizione e riqualificazione, dare forma alle nuove industrie, nuovi format e nuovi modelli, al fine di potenziare e ottimizzare continuamente l ’economia digitale del nostro paese, allargandone la dimensione.

Nell’articolo si legge anche che negli ultimi anni, in Cina l’economia digitale ha registrato uno sviluppo piuttosto rapido e conquistato notevoli risultati. Nel frattempo, si deve riconoscere che rispetto ai grandi e potenti paesi nell’economia digitale del mondo, l’economia digitale cinese, nonostante la sua grande dimensione e il suo rapido sviluppo, non è forte e buona. Bisogna anche notare che nel corso del suo rapido sviluppo, l’economia digitale cinese ha presentato dei sintomi e tendenze malsane e irregolari. I problemi in merito non solo influenzano lo sviluppo sano dell’economia digitale, ma costituiscono anche violazioni di leggi e regolamenti e minacce alla sicurezza economica e finanziarie del paese, quindi devono essere decisamente riaggiustati e trattati.