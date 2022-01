Pierre Ducrey: tutto pronto per le Olimpiadi invernali di Beijing, il circuito chiuso è sicuro

Share this with Close

Mercoledì 12 gennaio, a Beijing, Pierre Ducrey, direttore operativo dei Giochi Olimpici del Comitato Olimpico Internazionale, ha reso noto che sia in termini di qualità delle sedi e dei servizi, sia per l’ospitalità e la disponibilità della gente, per le Olimpiadi invernali di Beijing è tutto pronto, e ha aggiunto di sentirsi molto sicuro all’interno del circuito chiuso.

Ducrey ha affermato che le Olimpiadi invernali di Beijing implementeranno una gestione a circuito chiuso: all’interno del circuito nessuno dei partecipanti avrà alcun contatto con il mondo esterno e saranno tutti ben protetti.

Marco Riva, presidente del Comitato regionale Coni della Lombardia ha detto che le Olimpiadi invernali di Beijing, garantendo la massima salute e sicurezza, si svolgeranno in modo sicuro e senza intoppi, e gli atleti avranno un’esperienza indimenticabile.