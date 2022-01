Appuntamento di un giovane volontario cinese con il ghiaccio e la neve

Share this with Close

Liang Shichao, studente del secondo anno all’Università di Scienza e Tecnologia dello Hebei, parteciperà come volontario alle attività dei Giochi Olimpici Invernali di Beijing.

Stando a quanto da lui affermato, il suo legame con i Giochi Olimpici è cominciato con le Olimpiadi estive di Beijing 2008. Nel 2021, infine, Liang ha avuto l’opportunità di partecipare come volontario alle competizioni di prova delle Olimpiadi invernali.

“Per diventare un perfetto volontario olimpico invernale, il solo entusiasmo non basta”, ha detto. Egli ha preso seriamente parte a ogni attività di formazione, ha studiato in modo sistematico la cultura tradizionale, il galateo di servizio, le tecniche d’emergenza di soccorso, la prevenzione e il controllo dell’epidemia. “Ad esempio, non avevo mai affrontato il problema di incoraggiare gli atleti che avevano fallito: più le conoscenze sono complete, migliore sarà il servizio.”