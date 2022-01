Colloquio telefonico tra Xi Jinping e il presidente indonesiano

L’11 gennaio, il Presidente cinese Xi Jinping ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo indonesiano Joko Widodo.



Xi Jinping ha indicato che dallo scorso anno le relazioni tra Cina e Indonesia hanno continuato a svilupparsi, superando le difficoltà del momento, e hanno compiuto progressi costanti nonostante l'epidemia di COVID-19.

Il presidente cinese ha sottolineato che le due parti dovrebbero collaborare per combattere l'epidemia e creare un modello di cooperazione sanitaria, ha aggiunto che la Cina attribuisce grande importanza al ruolo svolto dall'Indonesia negli affari regionali e internazionali, che è disposta a collaborare con l'Indonesia per attuare il consenso raggiunto lo scorso anno al vertice commemorativo Cina-ASEAN, e a promuovere la ripresa economica regionale per mantenere la pace e la stabilità della regione. Xi Jinping ha poi detto che la Cina intende collaborare con l'Indonesia per mettere in pratica un autentico multilateralismo, attuare attivamente iniziative di sviluppo globale, salvaguardare gli interessi dei mercati emergenti e dei paesi in via di sviluppo, contribuire alla ripresa e allo sviluppo dell'economia mondiale e al miglioramento della governance economica globale.