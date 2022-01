CDB: nel 2021 erogati 70 miliardi di RMB in prestiti speciali per l'innovazione tecnico-scientifica e la ricerca di base

Share this with Close

Secondo quanto rivelato dalla China Development Bank il 10 gennaio, nel 2021 sono stati erogati un totale di 70 miliardi di RMB in prestiti speciali per l'innovazione scientifica e tecnologica e la ricerca di base, concentrati sul supporto ai principali compiti nazionali di innovazione scientifica e tecnologica, sulla ricerca di tecnologie chiave di base, sulla ricerca d’avanguardia, sulla ricerca applicata e la trasformazione dei risultati scientifici e tecnologici, contribuendo positivamente alla creazione di un ciclo virtuoso tra scienza, tecnologia, industria e finanza. I prestiti speciali saranno attivati nel marzo 2021, per un valore complessivo di 300 miliardi di RMB durante il periodo del "14° Piano quinquennale".