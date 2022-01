Juan Antonio Samaranch Jr: Cina offrirà al mondo un’edizione delle olimpiedi invernali eccezionale

Share this with Close

Durante un’intervista concessa giorni fa al Quotiodiano del Popolo, il presidente del Comitato di coordinamento delle Olimpiadi invernali di Beijing del Comitato Olimpico Internazionale Juan Antonio Samaranch Jr ha detto che Beijing sarà la prima città al mondo ad ospitare sia le Olimpiadi estive che quelle invernali ed egli è orgoglioso e felice che gli atleti di tutto il mondo si riuniranno a Beijing ancora una volta, sperando che la città possa offrire al mondo un’edizione delle olimpiedi invernali eccezionale.



Samaranch Jr ha ritenuto che la sicurezza sia il fattore importante per ospitare i Giochi Olimpici di successo. Di fronte alla sfida dell'epidemia, il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi Invernali di Beijing ha mantenuto un positivo cooridnamento con il Comitato Olimpico Internazionale, impegandosi nella prevenzione e nel controllo dell’epidemia per le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali. Egli ha espresso il ringraziamento alla Cina per il suo contributo e la sua convinzione che le Olimpiadi invernali di Beijing saranno un "evento olimpico semplice, sicuro e meraviglioso".



Samaranch Jr. ha sottolineato che sotto l’influenza del Covid-19, i popoli dei vari paesi hanno bisogno sopratutto della solidarietà e cooperazione, e il campo dello sport non fa eccezione, dicendo che "ci opponiamo fermamente alla politicizzazione dei Giochi Olimpici e degli sport e manteniamo e promuoviamo l'indipendenza e la neutralità politica dei Giochi Olimpici".