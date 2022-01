​Inaugurato il Festival Culturale Olimpico "Meet in Beijing"

Share this with Close

Il 6 gennaio 2022 si sono aperti a Beijing il Festival Culturale Olimpico "Meet in Beijing" e il 22° Festival Internazionale d'Arte "Meet in Beijing". L'evento di quest'anno è stato combinato con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Beijing per creare una forte atmosfera di accoglienza per le Olimpiadi Invernali, come anche per parteciparvi e condividerle.



Nella serata di apertura dell’evento, il Beijing Tianqiao Art Center ha messo in scena il gala culturale globale "Ci vediamo a Beijng". L'intera serata è stata registrata utilizzando la tecnologia ad altissima definizione 8K e sarà trasmessa su piattaforme media come il canale olimpico di China Media Group e il Winter Olympics Documentary Channel di Beijing TV.

L'evento di quest'anno consiste di cinque sezioni principali: arti dello spettacolo, arti visive, proiezioni cinematografiche e televisive, eventi e celebrazioni della città, e offrirà al pubblico, in modalità "online+offline”, circa 100 spettacoli provenienti da 22 paesi e regioni, mettendo così in mostra il fascino culturale unico di Beijing in qualità di prima "città delle doppie olimpiadi" al mondo.