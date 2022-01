Importante conferenza del Comitato permanente dell’Ufficio politico del CC del PCC

Share this with Close

Il 6 gennaio il comitato permanente dell’Ufficio politico del Comitato Centrale del PCC ha convocato una riunione durata una giornata per ascoltare il rapporto sul lavoro dei gruppi leader del Partito del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo, del Consiglio di Stato, del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, della Corte suprema del popolo e della Procura suprema del popolo.

Durante la conferenza si è sottolineato che per governare al meglio questo grande Partito con 95milioni di membri e questo Paese popolato da oltre 1,4 miliardi di persone, è necessario continuare ad insistere sulla guida completa del Partito, e in modo particolare affidare tale guida alla direzione centralizzata e unificata del Comitato Centrale. Sin dal XVIII Congresso nazionale del PCC, i risultati ottenuti, le riforme e gli storici successi per la causa del Partito e del Paese sono dovuti fondamentalmente alla ferma adesione alla direzione del Partito stesso, all'autorità del Comitato centrale del Partito e alla sua direzione centralizzata e unificata.

Secondo quanto emerso dalla riunione, il 2021 è stato un anno cruciale nella storia del Partito e del Paese. I gruppi leader del Partito del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo, del Consiglio di Stato, del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, della Corte suprema del popolo e della Procura suprema del popolo, hanno aderito fermamente alla direzione centralizzata e unificata del Comitato Centrale del Partito, alla seria attuazione delle decisioni e delle disposizioni del Comitato Centrale del Partito, svolto responsabilità intorno al lavoro generale del Partito e del Paese, rafforzato l'autocostruzione dei gruppi leader di Partito per offrire un contributo positivo al raggiungimento di un buon inizio del "Quattordicesimo Piano quinquennale”, e creare un buon ambiente per celebrare il centenario della fondazione del partito.

La conferenza ha sottolineato che il 2022 è un anno importante per entrare nella edificazione completa di un paese socialista moderno e per intraprendere un nuovo viaggio verso l’obiettivo del secondo centenario. Nel corso di quest’anno si terrà il XX Congresso Nazionale del Partito.