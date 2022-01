Wang Wenbin: ‘parte americana ascolti appelli domestici ed esterni e si impegni a non usare per prima le armi nucleari’

Recentemente i 5 paesi in possesso di armi nucleari hanno rilasciato una Dichiarazione congiunta sulla prevenzione della guerra nucleare, suscitando forti reazioni della comunità internazionale. Alcuni esperti e studiosi degli USA hanno affermato che i 5 paesi coinvolti si sono trovati d’accordo sul fatto che “una guerra nucleare non può essere vinta, né può essere combattuta”, che l’abbandono della politica dell’uso “per primi” delle armi nucleari da parte degli USA costituirà un prossimo passo logico e che l’amministrazione Biden dovrà impegnarsi a non usare per prima le armi nucleari. In merito, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha affermato il 6 gennaio che la Cina è l’unico dei 5 paesi in possesso di armi nucleari che si è impegnato a non usare per primo le armi nucleari. Tale politica gioca un importante ruolo nel ridurre i rischi nucleari e nel prevenire una guerra atomica, quindi è stata confermata e accolta favorevolmente dai paesi senza armi nucleari. Il portavoce ha auspicato che i 5 paesi in possesso di armi nucleari, sulla base della Dichiarazione congiunta, abbandonino la politica di deterrenza nucleare basata sull’uso “per primi” delle armi nucleari, impegnandosi in questo senso e procedendo a trattative per la stipulazione di un atto legale internazionale. La parte cinese è disposta ad impegnarsi in merito.