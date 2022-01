Wang Wenbin: l’entrata in vigore del RCEP rappresenta una grande vittoria del multilateralismo e del libero commercio

Share this with Close

Il 4 gennaio il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha presieduto una conferenza stampa ordinaria. Un giornalista ha posto la seguente domanda: 'il primo gennaio scorso, il RCEP è ufficialmente entrato in vigore in 10 paesi, Cina compresa, e ciò contrassegna la nascita ufficiale della zona di libero scambio con la popolazione più numerosa, le dimensioni più estese e le potenzialità di sviluppo più grandi. Come commenta la parte cinese il ruolo e l'influenza del RCEP?’

Wang Wenbin ha affermato in risposta che in seguito all'entrata ufficiale in vigore del RCEP, la percentuale dei prodotti che beneficiano di "dazi doganali zero" tra Cina, ASEAN, Australia, Nuova Zelanda ed altri paesi si è grandemente innalzata e che è in atto il procedimento che porterà a "dazi zero" più del 90% delle merci.

Wang Wenbin ha rilevato che l'entrata in funzione del RCEP darà maggiore forza e aumenterà l'efficienza per rinsaldare la cooperazione tra i paesi membri e rappresenta una grande vittoria del multilateralismo e del libero commercio. La realizzazione della ripresa economica globale e la prosperità e lo sviluppo del mondo possono dipendere soltanto dal multilateralismo, dall'ampliamento dell'apertura, dall'innovazione e dalla condivisione. La ricerca del proprio tornaconto, il ricorso al monopolio dei vantaggi, alla chiusura e all'esclusività non faranno altro che ottenere effetti contrari.