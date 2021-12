Cina e Italia: “crescita e resilienza” della cooperazione eocnomico-commerciale bilaterale nel 2021

Share this with Close

Nel corso del 2021 che sta per terminare, gli investimenti reciproci e la cooperazione tra Cina e Italia in diversi settori tra cui quello automobilistico, meccanico, aerospaziale e medico hanno continuato a procedere in modo stabile. Durante una Sessione parallela del quarto Forum economico internazionale di Hongqiao, tenutosi sotto il quadro della CIIE il 5 novembre scorso, l’ambasciatore italiano in Cina Luca Ferrari ha rivelato che nei primi 9 mesi del 2021, il volume totale dell’esportazione italiana verso la Cina ha registrato una crescita del 31,5% su base annua, il 20% in più rispetto al 2019. L’ammontare dell’interscambio commerciale bilaterale si è avvicinato ai 40 miliardi di euro, superando quindi il record dei 33 miliardi registrato nello stesso periodo del 2020.

In che modo il commercio sino-italiano ha realizzato una crescita accelerata nonostante l’epidemia? Quali sono le ulteriori potenzialità della cooperazione economico-commerciale sino italiana in futuro? La dottoressa Sun Yanhong, ricercatrice dell’Istituto di ricerca europea dell’Accademia delle Scienze sociali cinese e vice direttrice dell’Ufficio per gli studi dell’economia europea dell’Accademia stessa, condivide con noi la sua analisi.