Wang Yi: “la Cina difende la giustizia internazionale”

Intervistato il 30 dicembre da China Media Group, il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha risposto a domande sulla posizione cinese manifestata quest’anno in diverse occasioni multilaterali.

Wang Yi ha specificato che nel mondo esistono ancora delle forze che si ritengono superiori agli altri e che vogliono sempre forzare gli altri ad agire secondo la propria volontà, usando frequentemente pretesti ampollosi di regole, diritti umani e democrazia per diffamare la Cina e tanti altri Paesi in via di sviluppo.

A questo riguardo, la Cina non può cedere né fare alcun passo indietro, può solo affrontarle in modo attivo, per difendere l’equità e la giustizia internazionale insieme alla maggioranza dei Paesi.