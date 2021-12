Ministero degli Esteri cinese: Cina e UE devono essere partner per risolvere le difficoltà

Share this with Close

Il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian ha sottolineato durante una regolare conferenza stampa tenuta il 28 dicembre che la Cina e l’UE possono risolvere le difficoltà solo se si comportano da partner, al contrario, un atteggiamento di rivalità creerà solo ulteriori problemi.

Il 27 dicembre, l’alto rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Josep Borrell, ha affermato in un articolo che il cosiddetto “deterioramento della situazione dei diritti umani” della Cina, le sanzioni contro deputati e le istituzioni ufficiali dell’UE, così come la cosiddetta “coercizione” contro la Lituania, hanno avuto un impatto negativo sulle relazioni Europa-Cina.

Zhao Lijian ha sottolineato che la Cina e l’UE sono le due maggiori forze indipendenti nel mondo, hanno interessi in comune e condividono molti aspetti delle loro rispettive strategie. La cooperazione tra le due parti supera di gran lunga la competizione, e il consenso supera di gran lunga le differenze.