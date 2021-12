Onu, approvata la risoluzione cinese sull’utilizzo pacifico della scienza e della tecnologia nella cooperazione internazionale

Share this with Close

Nel corso della conferenza stampa ordinaria del ministero degli Esteri cinese del 24 dicembre, il portavoce Zhao Lijian ha reso noto che nello stesso pomeriggio, ora di Beijing, la 76esima Assemblea Generale dell’Onu ha tenuto una riunione plenaria, approvando la risoluzione avanzata dalla parte cinese sulla “Promozione dell’utilizzo pacifico della cooperazione internazionale nel settore della sicurezza internazionale”.

Secondo quanto illustrato da Zhao Lijian, la risoluzione, tenendo alto il vessillo della comunità umana dal futuro condiviso e avanzando la sicurezza comune e lo sviluppo congiunto, chiama alla tutela dei diritti legittimi di tutti i paesi di utilizzare pacificamente la scienza e la tecnologia e di partecipare alla cooperazione internazionale. La risoluzione sollecita i paesi interessati a cancellare i limiti eccessivi e il controllo discriminatorio dell’esportazione di scienza e tecnologia verso i paesi in via di sviluppo per il loro utilizzo pacifico. Chiede anche al segretario generale dell’Onu di presentare un rapporto alla 77esima Assemblea Generale dell’anno prossimo, così da permettere ai paesi membri di procedere a ulteriori discussioni.