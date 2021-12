Video incontro tra Wang Yi e il ministro degli Esteri dell’Islanda Gylfadóttir

Share this with Close

Il 22 dicembre, il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha tenuto un video incontro con il ministro degli Esteri dell’Islanda Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir.

Per l’occasione, Wang Yi ha affermato che nei 50 anni dall'allacciamento delle relazioni diplomatiche tra Cina e Islanda, le relazioni bilaterali hanno sempre mantenuto uno sviluppo sano e stabile. La Cina intende continuare a collaborare con l'Islanda per combattere l'epidemia, approfondire la cooperazione nel turismo, nell'economia digitale, nelle telecomunicazioni, nella scienza e tecnologia agricola e nello sviluppo verde, rafforzando i contatti e il coordinamento nel quadro delle Nazioni Unite e in altri ambiti multilaterali. La Cina accoglie con favore l'adesione dell’Islanda all'iniziativa di sviluppo globale.

Dal canto suo, Gylfadóttir ha affermato che l’Islanda intende approfondire ulteriormente la cooperazione bilaterale nel commercio, nel turismo, nell'Artico, nello sviluppo sostenibile e nei cambiamenti climatici. Ella ritiene che la Cina ospiterà una riuscita edizione delle Olimpiadi invernali e apprezza l’iniziativa di sviluppo globale avanzata dalla Cina.