Cina: pubblicato libro bianco su "Sviluppo democratico a Hong Kong sotto "Un paese, due sistemi”"

Il 20 dicembre l'Ufficio per l’Informazione del Consiglio di Stato cinese ha pubblicato il libro bianco "Sviluppo democratico a Hong Kong sotto "Un paese, due sistemi"", che passa in rassegna in modo esaustivo la storia della nascita e dello sviluppo della democrazia nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong (RAS) e chiarisce ulteriormente la posizione di principio del governo centrale sul suo sviluppo nella RAS.

Il libro bianco sottolinea che sotto il dominio coloniale britannico a Hong Kong non c’era democrazia. Dopo avere ripreso l'esercizio della sovranità su Hong Kong, il governo cinese ha attuato la politica "Un Paese, due sistemi”, creando il sistema democratico della RAS e sostenendolo nel suo continuo miglioramento pratico.

Il documento sottolinea che sarà presentata al mondo una Hong Kong dotata di democrazia, un solido stato di diritto, libertà, apertura, tolleranza, armonia, prosperità e stabilità, e che la pratica di "un paese, due sistemi" a Hong Kong otterrà sicuramente un successo ancora più grande.