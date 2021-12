Xi Jinping presiede la 23esima riunione del Comitato centrale per l'approfondimento completo della riforma

Share this with Close

Il pomeriggio del 17 dicembre, Xi Jinping, segretario generale del Comitato Centrale del PCC, capo dello Stato e presidente della Commissione Militare Centrale, ha presieduto la 23esima riunione del Comitato centrale per l'approfondimento completo della riforma. Durante l’incontro sono state deliberate e approvate le “Opinioni per accelerare l’edificazione di un grande mercato unificato nazionale”, le “Opinioni guida per migliorare l'efficacia della supervisione governativa e promuovere uno sviluppo di alta qualità”, Le diverse “Opinioni per promuovere ulteriormente la creazione di università di livello mondiale e di discipline di prima classe”, “Opinioni orientative per rafforzare l’etica nella scienza e nella tecnologia” e le “Opinioni per la promozione dello sviluppo dei fondi pensione individuali”.

Per l’occasione, Xi Jinping ha sottolineato che lo sviluppo di un'economia di mercato socialista è una grande creazione del Partito Comunista Cinese e che il suo aspetto più importante consiste nella gestione adeguata dei rapporti tra governo e mercato, consentendo a quest’ultimo di svolgere un ruolo decisivo nell’allocazione delle risorse e nel valorizzare ulteriormente le funzioni del governo. Xi Jinping ha poi parlato della necessità di evidenziare l'orientamento a coltivare talenti di primo livello, servire le esigenze strategiche del Paese e adoperarsi per raggiungere un livello mondiale. Per fare questo sarà necessario rafforzare la riforma del sistema e dei meccanismi, coordinare la promozione e classificare la costruzione di università e discipline di prim’ordine.