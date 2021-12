“Engineering”: svelate la Top 10 2021 delle opere di ingegneria a livello mondiale

Share this with Close

Il 14 dicembre a Beijing è stata pubblicata la “Top 10 2021” per le opere ingegneristiche mondiali selezionate dalla rivista “Engineering” dell’Accademia cinese di Ingegneria. Si tratta di importanti risultati scientifici e tecnologici di carattere ingegneristico ottenuti negli ultimi 5 anni in ambito mondiale, la cui efficacia è stata confermata nella pratica e contraddistinte da un’influenza di carattere globale. Esse possono riflettere il massimo livello della scienza e della tecnica ingegneristica attuale in uno o più settori. Le opere incluse sono: AlphaGo e AlphaFold, lo sviluppo e l’applicazione della tecnica CRISPR/Cas9 Gene Editing, i sistemi di litografia ultravioletta estrema, le tecnologie di telecomunicazione 5G, il FAST (radiotelescopio ad apertura sferica di cinquecento metri”), il riso ibrido, il lander marziano InSight, i sistemi di prevenzione e controllo dell’epidemia della sanità pubblica durante la lotta contro il Covid-19, la Centrale idroelettrica delle Tre Gole, e il progetto di trasmissione elettrica ad altissima tensione.