Cina: ‘Summit sulla democrazia è strumento Usa per creare coalizioni dirette contro altri’

Recentemente alcune personalità europee hanno espresso la loro opinione in merito al Summit sulla democrazia organizzato dagli Usa. Secondo questi esperti, il Summit sulla democrazia è strumento Usa per dare vita a coalizioni dirette contro altri e creare maggiore divisione. La convocazione di questo summit rappresenta dunque un’azione che non rispetta il principio secondo cui la comunità internazionale dovrebbe affrontare unita le sfide.

Pelagia Karpathiotaki, esperta greca di relazioni internazionali, ha affermato che l’umanità sta affrontando una grande sfida, e che la proposta di Joseph Biden non offrirà alcun contributo all’unione tra gli Usa e i suoi paesi vicini e danneggerà ulteriormente la stabilità del sistema internazionale.

Fabio Massimo Parenti, professore associato di relazioni internazionali presso l’Istituto Lorenzo de' Medici ha scritto che gli Usa intendono separare il mondo in due gruppi, e che questa è un’azione evidentemente anti-democratica e non responsabile.

Agnieszka Wu-Skawińska, presidente dell’Associazione Nazionale Polonia-Cina, ha affermato che le azioni degli Stati Uniti, con l’intento di creare divisioni e di portare la democrazia in qualunque luogo essi disiderino, non favoriranno la salvaguardia della pace mondiale e la ripresa dell’economia.