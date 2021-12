Hong Kong, cerimonia per pubblicazione e firma di due importanti documenti

Share this with Close

Il 6 dicembre si è tenuta ad Hong Kong la cerimonia per la pubblicazione della “Storia della partecipazione di Hong Kong alla riforma e all’apertura nazionale” e la cerimonia della firma del memorandum di cooperazione della "Storia dell’Area della Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macao". Xia Baolong, vicepresidente del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese e direttore dell'Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao del Consiglio di Stato ha pronunciato un discorso in video conferenza. Sono intervenuto all’evento anche il Capo Esecutivo della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, e il Presidente dell'Accademia cinese delle Scienze Sociali e capo del gruppo direttivo della storia locale cinese, Xie Fuzhan.