Cina, capacità installata di energia eolica supera i 300 milioni di kilowatt

Secondo quanto reso noto dall’Amministrazione Statale dell’Energia, in Cina la capacità installata di energia eolica collegata alla rete elettrica nazionale ha raggiunto al momento i 300,15 milioni di kilowatt, il doppio rispetto alla fine del 2016, 1,4 volte in più rispetto all’energia eolica installata dall’Ue nel 2020 e 2,6 volte rispetto agli Usa. Con questi numeri la Cina si è piazzata al primo posto nel mondo per i 12 anni consecutivi.

Al momento le installazioni per lo sfruttamento dell’energia eolica occupano circa il 13% del totale per la produzione di energia elettrica mentre l’elettricità generata dall’energia eolica rappresenta circa il 7,5% del consumo totale di elettricità all’interno del Paese. In tutta la Cina l’uso dell’energia eolica per generare elettricità continua ad aumentare.