“Belt&Road”, un prodotto pubblico mondiale fa più persone vivere bene

Nel terzo Simposio sulla costruzione di “Belt and Road” tenutosi il 19 novembre a Beijing, il presidente cinese ha sottolineato gli obiettivi di sviluppo ad alta qualità dell’Iniziativa “Belt and Road” fra cui il “miglioramento della vita del popolo”. In realtà, il “miglioramento della vita del popolo” è stato anche l’intenzione originale della Cina che ha lanciato l’Iniziativa Belt and Road 8 anni fa. Negli ultimi 8 anni, dal Corridoio economico Cina-Pakistan al Corridoio economico Cina-Mongolia-Russia, dalla ferrovia Mombasa-Nairobi alla ferrovia ad alta velocità Jakarta-Bandung, l’Iniziativa “Belt and Road” ha apporato alle popolazioni dei paesi lungo la Belt and Road i benefici tangibili tramite le varie misure specifiche.

Dopo 8 anni, oggi, l’Iniziativa “Belt and Road” può adattarsi ancora all’attuale situazione e creare continuamente i benefici per le popolazioni dei paesi interessati?

L’approfondimento di fiducia politica reciproca, interconnessione, commercio senza ostacoli, integrazione finanziaria e scambi culturali, “l’ampliamento della dimensione del commercio con i paesi limitrofi e l’incoraggiamento dell’importazione dei più beni ad alta qualità”, “lo sviluppo dell’e-commerce Belt and Road e la costruzione del quadro per la cooperazione digitale”…Nel Simposio, il presidente Xi Jinping ha fatto un’importante disposizione relativa allo sviluppo ad alta qualità dell’Iniziativa “One Belta and One Road”. Si vede che questa disposizione è basata sulle esperienze di successo degli 8 anni passati e presenta anche delle modifiche per adattarsi all’ttuale situazione.

In questi 8 anni, “Belt and Road” ha fatto prosperare delle parti del mondo, diventando un prodotto pubblico internazionale popolare e una piattaforma dove la Cina mostra gli suoi impegni per ampliare l’apertura all’estero e promuovere la costituzione della comunità umana dal futuro condiviso. Ciò ha spinto dei media occidentali prevenuti a cambiare l’atteggiamento. La rivista statunitense “News Week” ha definito “Belt and Road” come “uno dei progetti economici di maggiore successo e massima influenza".