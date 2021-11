Wang Zi’an, ragazzo con problema visivo illumina il mondo con la viola

Share this with Close

“Molte persone mi hanno detto che i ciechi dovrebbero studiare il massaggio e le tecniche della terapia tradizionale cinese o tuina e che non dovrebbero avere altre ambizioni.” Wang Zi’an ha detto che non vuole essere limitato dagli altri, anzi vuole raggiungere coraggiosamente il suo sogno. Si è innamorato della musica quando, all’età di 4 anni e senza alcun aiuto, ha eseguito un brano su pianoforte elettrico. Nel 2017, a 18 anni, per la sua eccellente abilità di suonare la viola, ha ricevuto la lettera di ammissione al Conservatorio Reale di Birminghan, realizzando il suo sogno musicale. Wang Zi’an ha detto che, quando si sarà laureato, ritornerà in patria per diventare un insegnante di musica, così potrà aiutare più ragazzi con problema visivo a “vedere” più in alto e più lontano.

Foto via China Foto Press