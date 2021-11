Ministero degli Esteri cinese: ‘gli atleti sono i veri protagonisti delle Olimpiadi invernali’

Share this with Close

Durante la conferenza stampa di routine tenuta il 17 novembre, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha sottolineato che la Cina sarà certamente in grado di presentare al mondo un evento olimpico semplice, sicuro e meraviglioso.

Rispondendo alle domande sulla notizia secondo cui il governo degli Stati Uniti potrebbe annunciare che non invierà una delegazione ufficiale alle Olimpiadi invernali di Beijing per le cosiddette questioni di diritti umani, Zhao Lijian ha affermato quanto detto sopra, dicendo che le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Beijing 2022 sono il palcoscenico per gli atleti di tutto il mondo, e che loro saranno i veri protagonisti. Gli atleti olimpici invernali stranieri sono desiderosi di recarsi in Cina per partecipare alle competizioni.