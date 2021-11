Colloquio telefonico tra Xi Jinping e il presidente israeliano

Share this with Close

Il 17 novembre, il capo di Stato cinese Xi Jinping ha avuto un colloquio telefonico con il presidente israeliano Isaac Herzog.

Xi Jinping ha affermato che la Cina attribuisce grande importanza alle relazioni con Israele ed è disposta a lavorare con quest’ultimo per promuovere lo sviluppo duraturo, sano e stabile della partnership innovativa e globale tra i due paesi a migliore beneficio dei due popoli.

Xi Jinping ha sottolineato che la Cina intende approfondire la cooperazione con Israele nei settori della scienza e della tecnologia, dell’agricoltura, della medicina e della salute, ed espandere gli scambi e la cooperazione in quelli dell’istruzione, del turismo, dello sport e in altri ancora, in modo da gettare solide basi per l’amicizia tra i due popoli.

Isaac Herzog ha affermato che il popolo israeliano non dimenticherà mai il prezioso aiuto che il popolo cinese ha fornito ai profughi ebrei ed ha aggiunto che Israele aderisce fermamente alla politica di una sola Cina e si impegna a rinsaldare le relazioni amichevoli con essa. Herzog ha aggiunto che Israele intende lavorare con la Cina per rafforzare gli scambi e la cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia, dell’innovazione, dell’economia, dell’agricoltura e dello sport.