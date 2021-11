Xi Jinping presiede colloquio con personalità esterne al Partito

Il 10 settembre, il Comitato Centrale del PCC ha tenuto a Zhongnanhai un colloquio con persone non di partito per ascoltare i pareri e i suggerimenti dei comitati centrali dei vari partiti democratici, dei responsabili della Confederazione nazionale dell'industria e del commercio cinese e dei rappresentanti di persone non di partito sulla risoluzione del Comitato Centrale del PCC sui principali risultati e le esperienze storiche del PCC in un secolo di impegni. Xi Jinping, segretario generale del Comitato Centrale del PCC, ha presieduto il colloquio e ha fatto un discorso importante. Ha sottolineato che il nostro Partito dovrà continuare a unire e guidare la popolazione di tutti i gruppi etnici in tutto il paese per raggiungere l'obiettivo fissato per il centenario della fondazione del RPC. Necessita riassumere in modo esaustivo delle esperienze storiche del nostro Partito nel processo centenario, promuovere l'intero Partito per formare una nuova visione spirituale, unità senza precedenti e un alto grado di coscienza politica, realizzando la durevole prosperità, lo sviluppo, la stabilità e la pace nel Partito e nel Paese.