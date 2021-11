Ministero degli Esteri cinese: ‘membri della regione dell’Asia-Pacifico dovrebbero contribuire allo sviluppo e alla prosperità comune’

Nel corso della conferenza stampa di routine organizzata l’11 novembre dal ministero degli Esteri cinese, il portavoce Wang Wenbin ha risposto alla domanda avanzanta da un giornalista: ‘quali sono le aspettative della Cina nei confronti della 28esima conferenza informale tra i leader dell’Organizzazione per la cooperazione economica nell’Asia-Pacifico.

Wang Wenbin ha indicato che nell’attuale quadro epidemico, la ripresa economica si trova a fronteggiare numerose sfide, per questo motivo la lotta globale contro l’epidemia e la collaborazione per la ripresa economica sono entrate in una fase cruciale. La Cina è un membro importante dell’Organizzazione per la cooperazione economica nell’Asia-Pacifico e attribuisce grande importanza al ruolo dell’APEC come piattaforma importante per la cooperazione economica in questa regione del mondo.