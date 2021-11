Cina desidera costruire un rapporto con il Giappone in linea con la nuova epoca

Share this with Close

Nel corso della conferenza di stampa di routine tenuta il pomeriggio del 10 novembre al ministero degli Esteri cinese, il portavoce Wang Wenbin ha espresso le congratulazioni della Cina per la rielezione di Fumio Kishida a premier giapponese. Il portavoce ha aggiunto che lo sviluppo di rapporti di buon vicinato tra Cina e Giappone corrsponde agli interessi fondamentali dei due Paesi e dei loro popoli e favorisce la pace, la stabilità e la prosperità dell’Asia e del mondo. Wang Wenbin ha auspicato che Giappone e Cina procedano nella stessa direzione rafforzando la cooperazione in diversi settori, controllando in modo appropriato le divergenze e promuovendo congiuntamente la costruzione di relazioni sino-nipponici in linea con le esigenze della nuova epoca.