Cina, crescita a due cifre per l’import-export nei primi dieci mesi del 2021

L’8 novembre, il portavoce del Ministero degli esteri cinese Wang Wenbin ha indicato durante la conferenza di stampa di routine che nei primi dieci mesi dell’anno corrente, l’import-export della Cina si è mantenuto su un livello di crescita a due cifre e che questi dati mostrano la tenacia e il dinamismo dell’economia cinese che è sempre più strettamente connessa a quella mondiale.

Secondo i dati diffusi dalla Dogana generale della Cina, nei primi dieci mesi del 2021, il valore totale dell’import-export è cresciuto del 31,9% rispetto a quello dello stesso periodo dell’anno scorso.

In merito, Wang Wenbin ha indicato che nei primi dieci mesi dell’anno corrente, il valore dell’import-export cinese da e verso i paesi Asean, Ue, Usa e Giappone ha visto una crescita rilevante, insieme a quello da e verso le nazion interessate dall’iniziativa “Belt and Road”. Secondo i dati recentemente resi pubblici dalla Cina e relativi all’uso dei capitali esteri, nei primi tre trimestri, il volume dei capitali esteri usati dall’intero Paese ha raggiunto in totale quota 859 miliardi e 510 milioni yuan, con una crescita del 19,6% su base annua. A fronte di questi dati la maggior parte delle aziende estere in Cina hanno piena fiducia nello sviluppo futuro del Paese.