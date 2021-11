CIIE: firmati contratti del valore di 2 miliardi di RMB nella mattinata del 7 novembre

Share this with Close

In occasione del Forum “Nuove idee, nuove opportunità e nuovo sviluppo” e durante la cerimonia per la sottoscrizione degli accordi, nell’ambito della quarta edizione della CIIE (China International Import Expo) tenutasi la mattina del 7 novembre, le imprese provenienti da 10 paesi hanno firmato accordi con acquirenti cinesi nei settori del caffè pregiato, dei vini importati, impianti per la tutela ambientale e attrezzature mediche. Il valore totale degli accordi ha superato i 2 miliardi di RMB.

In questo frangente, le imprese provenienti da Germania, Nuova Zelanda, Giappone e altri paesi hanno firmato sul posto l’intesa per la partecipazione alla quinta edizione della CIIE. Gli ambasciatori e i responsabili delle imprese internazionali ritengono che il mercato cinese in costante apertura abbia dato un forte impulso all’economia mondiale nella lotta contro l’epidemia. Le politiche sempre più convenienti e vantaggiose sono diventate un’importante attrazione per le imprese globali che vogliono crescere in Cina. I responsabili delle imprese internazionali hanno affermato di riporre grande fiducia nel mercato cinese e che continueranno a condividere con la Cina le opportunità di sviluppo ed ampliare il mercato.