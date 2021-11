A loro è stato conferito il più alto premio nazionale nel campo delle scienze e della tecnologia!

Share this with Close

Il 3 novembre si è solennemente tenuta a Beijing la cerimonia nazionale di premiazione per il Premio nazionale 2020 per la scienza e la tecnologia. In tale occasione l’accademico 91enne Gu Songfen, famoso progettista cinese di aerei e "padre del J-8”, insieme all’86enne Wang Dazhong, famoso studioso internazionale di energia nucleare hanno ricevuto il premio nazionale di più alto livello per le scienze e la tecnologia. Il premio nazionale 2020 per le scienze e la tecnologia ha selezionato un totale di 264 progetti, 10 esperti di scienza e tecnologia, nonché un’organizzazione internazionale. Tra di essi, 8 esperti stranieri e un’organizzazione internazionale sono stati premiati con il Premio per la cooperazione scientifica e tecnologica internazionale della Repubblica popolare cinese.