Cina paese innovativo: assegnati i Premi Nazionali per la Scienza e la Tecnologia

La mattina del 3 novembre si è tenuta a Beijing la Conferenza dei Premi Nazionali per la Scienza e la Tecnologia per l’anno 2020. Sono stati selezionati per i Premi un totale di 264 progetti, 10 esperti e un’organizzazione internazionale.



L’innovazione è la principale forza motrice che guida lo sviluppo della Cina. Come chiaro esempio bisogna ricordare che negli ultimi 5 anni il Paese ha continuato a conseguire risultati importanti in materia di innovazione tecnico-scientifica in vari campi tra cui la navigazione spaziale con equipaggio umano, il progetto di esplorazione lunare, l’esplorazione sottomarina in profondità e la comunicazione quantistica. Nella Lista 2020 dell’indice globale dell’innovazione, la Cina è salita al 14° posto, dal 29° dell’anno 2015.

I talenti rappresentano la base dello sviluppo. Attualmente il numero dei talenti tecnologici professionali della Cina è cresciuto da 55 milioni e 504 mila persone del 2010 a 78 milioni e 398 mila persone del 2019. Il Paese si è piazzato al primo posto al mondo per numero di ricercatori per 8 anni consecutivi, e nel 2020 per numero di richieste di brevetti che hanno raggiunto quota 68.720. In molti ambiti avanzati il numero degli scienziati cinesi ha visto un rapido aumento.

I talenti sono risorse di primaria importanza. La formazione dei talenti in ambito tecnico-scientifico costituisce un progetto di particolare rilievo per la leadership cinese. Ad ottobre 2021, la Cina ha avanzato l’importante obiettivo strategico di “accelerare la costruzione del centro importante dei talenti del mondo e l’highland dell’innovazione”. Ciò non solo rappresenta un’importante decisione che favorisce l’indipendenza e il rafforzamento del Paese in ambito scientifico e tecnologico, ma anche l’intenzione di fare della Cina uno dei principali centri scientifici del mondo, anche per coordinare lo sviluppo cinese e quello mondiale, promuovendo il progresso dell’umanità.

L’altro motivo per cui la Cina ha continuato a conquistare buoni meriti in campo dell’innovazione scientifica e tecnologica consiste nel suo persistere in una visione globale e nell’apertura verso l’estero. Prendendo ad esempio questa edizione dei Premi Nazionali per la Scienza e la Tecnologia, le tre discipline di premiazione del 2020 sono tutte aperte agli esperti stranieri e tra i progetti premiati 5 sono quelli presieduti dagli esperti stranieri oppure a cui alcuni di loro hanno partecipato.

I segreti che hanno portato alla Cina brillanti risultati in materia di innovazione comprendono non soltanto l’apprezzamento e la formazione dei talenti scientifici e tecnologici, ma anche l’atteggiamento aperto agli scambi sull’innovazione scientifica e tecnologica, e soprattutto un concetto che la Cina sostiene in modo coerente: “Il progresso tecnico-scientifico mira al benessere dell’intera umanità e per aumentare la diffusione della conoscenza e la saggetta collettiva della società umana”.