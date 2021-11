Beijing, conferenza di conferimento del Premio nazionale per la tecnologia e la scienza 2020

Share this with Close

La mattina del 3 novembre, presso la Grande Sala del Popolo, si è tenuta la conferenza di conferimento del Premio nazionale per la tecnologia e la scienza 2020. 264 progetti, 10 esperti tecnico-scientifici e un’organizzazione internazionale hanno vinto il premio; in particolare, l’accademico Gu Songfen della Aviation Industry Corporation of China e l'accademico Wang Dazhong dell’Università Tsinghua hanno ricevuto il Massimo premio nazionale per la scienza e la tecnologia.

Dopo la valutazione del gruppo di giudizio sul web, di quello professionale, della giuria e della commissione per la premiazione e la verifica del Ministero della Scienza e della Tecnologia, sono stati scelti 264 progetti, 10 esperti tecnico-scientifici e un’organizzazione internazionale per il Premio nazionale per la tecnologia e la scienza, e 8 esperti stranieri e un'organizzazione internazionale per il Premio per la cooperazione scientifica e tecnologica della Repubblica popolare cinese.

Gu Songfen è un noto esperto di progettazione aeronautica, fondatore della progettazione aerodinamica degli aerei cinesi nonché scienziato strategico dell’aeronautica.

Wang Dazhong è un noto studioso e scienziato di strategia nel campo dell'energia nucleare internazionale. Si dedica allo sviluppo di sistemi avanzati di energia nucleare con caratteristiche di sicurezza intrinseche. Ha guidato il team congiunto di industria-università-ricerca per creare un'importante base tecnica affinché la Cina avanzi gradualmente verso l'avanguardia mondiale nel campo dell'energia nucleare avanzata.