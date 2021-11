Wang Wenbin: gli Usa dovrebbero trarre delle lezioni dalla guerra in Afghanistan

Share this with Close

Il 2 novembre il portavoce del ministero cinese degli Esteri, Wang Wenbin, ha presieduto una conferenza stampa di routine. Rispondendo a una domanda posta da un giornalista in relazione alla protesta russa contro l’installazione di basi militari Usa in Asia centrale, Wang Wenbin ha detto che gli Stati Uniti hanno iniziato una guerra di 20 anni in Afghanistan che ha gravemente danneggiato la pace e la stabilità di quel Paese e della regione, causando inoltre un pesante disastro umanitario. Gli Usa devono trarre lezioni profonde e correggere la loro politica militarista, rispettare concretamente l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale degli altri paesi e fare di più per la pace e la stabilità regionali, evitando di ripetere gli stessi errori.