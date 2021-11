Messaggio scritto di Xi Jinping al vertice dei leader mondiali della 26a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Share this with Close

Il primo Novembre il presidente cinese, Xi Jinping, ha indirizzato un discorso scritto al vertice dei leader mondiali della 26a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Nel suo discorso, Xi Jinping sottolinea che gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti e un'azione globale sta diventando sempre più impellente. Le modalità per affrontare il cambiamento climatico e promuovere la ripresa dell'economia mondiale sono temi che si parano dinanzi a tutti in quest’epoca.

A tal riguardo, Xi Jinping ha avanzato tre proposte.

In primo luogo, mantenere il consenso multilaterale. Per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico, il multilateralismo costituisce una buona ricetta.

In secondo luogo, concentrarsi sulle azioni pragmatiche. L'azione è l'unico modo per trasformare le visioni in realtà.

In terzo luogo, accelerare la trasformazione verde. Bisogna fare in modo che l’innovazione scientifica e tecnologica sia la forza motrice che promuove la trasformazione e l'aggiornamento delle risorse energetiche, della struttura industriale e di quella dei consumi. È necessario promuovere uno sviluppo economico e sociale verde, esplorando un nuovo percorso che coordini sviluppo e protezione.

Xi Jinping ha sottolineato che la Cina insiste sul concetto di una comunità in cui gli esseri umani e il mondo naturale convivono insieme, e aderisce al percorso di sviluppo verde caratterizzato dalla priorità ecologica e dalle basse emissioni di carbonio.

La Cina spera che tutte le parti intensifichino le proprie azioni, collaborino per affrontare le sfide del cambiamento climatico, e proteggano la Terra, la casa comune dell’umanità.