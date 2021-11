Wang Wenbin risponde alla domanda sui risultati del colloquio tra Wang Yi e Antony Blinken

Share this with Close

Durante la conferenza stampa ordinaria convocata il primo novembre dal Ministero degli esteri cinese un giornalista ha rivolto questa domanda: “Di recente il Consigliere di stato e Ministro degli esteri cinese Wang Yi ha avuto un colloquio a Roma con il Segretario di stato statunitense Antony Blinken, qual è il commento della parte cinese nei confronti dei risultati del colloquio? Quali sono le aspettative che la Cina nutre nei confronti di un ulteriore miglioramento delle relazioni bilaterali?”



A tal proposito, il portavoce del Ministero degli esteri cinese Wang Wenbin ha ricordato che durante il colloquio con Blinken Wang Yi ha sottolineato che negli ultimi anni le politiche errate degli Usa nei confronti della Cina hanno influenzato negativamente e su vasta scala le relazioni bilaterali, e che questo non corrisponde agli interessi dei popoli dei due paesi, non corrisponde alle aspettative della comunità internazionale e non corrisponde alla tendenza di sviluppo dell’epoca. A tutto questo la Cina si oppone fermamente.

Il portavoce cinese ha aggiunto che nei due colloqui telefonici i leader dei due paesi si sono trovati d’accordo su temi importanti, e che Beijing e Washington sono chiamate a ripristinare il dialogo evitando il confronto. Wang Wenbin ha concluso esprimendo la speranza che gli Usa possano, insieme alla parte cinese, intensificare il dialogo e gli scambi, approfondire la cooperazione ispirata al mutuo beneficio, controllando in modo appropriato le divergenze e offrendo condizioni necessarie per creare una base politica per la prossima fase del dialogo.