Il massimo premio scientifico del mondo lanciato a Shanghai

Il primo novembre a Shanghai, in Cina, è stato lanciato il principale premio scientifico per gli scienziati di tutto il mondo. Alla cerimonia di apertura del 4° World Laureates Forum, il primo novembre, gli organizzatori hanno annunciato ufficialmente la creazione del “World Laureates Association Award”, con i primi due premi individuali per “Matematica e Scienza Intelligente” e “Medicina e Scienze della Vita”. I due premi saranno assegnati una volta all’anno, e ogni premio individuale sarà di 10 milioni di RMB, rendendolo uno dei premi scientifici e tecnologici più prestigiosi del mondo.

I premi “World Laureates Association Award” si confrontano con i migliori premi scientifici del mondo e sono concepiti per riconoscere gli scienziati di tutto il mondo che hanno dato contributi eccezionali ai loro rispettivi campi.